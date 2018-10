Ministro da Defesa "é um ativo importante" no Governo, defende Costa

Tancos. "Ministro ganhava em prestar esclarecimentos no parlamento", diz BE

Com Azeredo Lopes ao seu lado, o primeiro-ministro, António Costa, manifestou esta segunda-feira a sua confiança no ministro da Defesa, depois de questionado pelos jornalistas, na sequência das notícias sobre o alegado encobrimento do roubo de Tancos de que o governante teria conhecimento.

Depois de uma visita à Base Aérea de Monte Real, em Leiria, António Costa notou que mantém essa "confiança no senhor ministro da Defesa há bastante tempo", desde 26 de novembro de 2016, concretizou, referindo-se à data da tomada de posse do atual executivo socialista.

Esta confiança, assegurou o primeiro-ministro, mantém-se "inalterada" desde então, que garantiu ainda que Azeredo Lopes "não é um problema" para o Governo do PS. "É um ativo importante", disse, acrescentando que o executivo "funciona em equipa" e todos contam nessa equipa, insistindo na fórmula que já tinha usado no 5 de Outubro.

Questionado sobre o ministro não estava fragilizado (como apontou o comentador da SIC e antigo líder do PSD, Marques Mendes), António Costa notou que "quando o dr. Marques Mendes for primeiro-ministro, ele decide o seu governo, enquanto foi eu primeiro-ministro, sou eu que decido quem é membro do governo". E ainda ironizou que não haverá alterações próximas no governo. "Não creio que o dr. Marques Mendes seja primeiro-ministro em breve."