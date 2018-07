Medina deixa elogios a Robles. E diz que acordo é para manter

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, reafirmou esta segunda-feira à tarde a sua aposta no acordo de governação para a cidade com os bloquistas, que lhe garantiram idêntico "empenho", depois de "conhecida a decisão pessoal de renúncia de Ricardo Robles."

Num post publicado na sua conta do Facebook, Fernando Medina refere que "o acordo político celebrado depois das eleições autárquicas entre o PS e o Bloco de Esquerda, alicerçado num importante conjunto de matérias programáticas e políticas para a cidade (como o aumento da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições escolares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a promoção do transporte público) mantém-se inalterado". E logo a seguir Medina esclarece que a vontade é mútua: "Entrei em contacto com a direção do Bloco que garantiu o empenho na prossecução do acordo."

Na hora da despedida de Robles - que declarou esta segunda-feira de manhã que tinha renunciado ao cargo - o presidente da câmara da capital deixou também elogios ao vereador que, até agora, lhe garantia a maioria de governação. "Quero agradecer o seu trabalho e o seu empenho ao serviço da cidade, qualidades que demonstrou como deputado municipal e como vereador, quer na oposição quer no exercício de funções de vereador com pelouro."

Fernando Medina antecipa que vai pedir, "nas próximas semanas, que o PS de Lisboa reúna a sua Comissão Política "e que se realize uma reunião com os órgãos do Bloco de Esquerda, no sentido de assegurar as condições para reforçar a prossecução do acordo estabelecido".