Marques Mendes: "Rio deu um tiro no pé com a taxa 'Robles'"

"Rui Rio deu um tiro no pé com a questão da Taxa Robles". Quem o diz é Luís Marque Mendes, que entende que as declarações do líder do PSD a propósito do imposto sobre a especulação imobiliária podem levar à fuga de eleitorado para o CDS, da mesma forma que a proposta do Bloco de Esquerda pode contribuir para a maioria absoluta do Partido Socialista.



Depois de o PS ter rejeitado no início da semana passada qualquer apoio à ideia bloquista, Rio veio a público dizer que ela "até não é má". "Não estou a dizer que somos favoráveis àquilo que possa vir a ser proposto pelo Bloco de Esquerda, agora não rejeito liminarmente, não é assim uma coisa tão disparatada", afirmou o líder social-democrata. No seu espaço de comentário na SIC aos domingos, Marques Mendes considerou estas declarações um "tiro no pé". "Rio foi precipitado. Apela à estabilidade mas depois esquece-se da estabilidade quando lhe põem um microfone à frente. E fala de Orçamento quando disse que não o faria", criticou o antigo presidente social-democrata.

"Rio foi precipitado. Apela à estabilidade mas depois esquece-se da estabilidade quando lhe põem um microfone à frente"



Para Marques Mendes, o PS e o CDS saíram a ganhar com esta polémica. "Foi uma grande semana para o Partido Socialista e para o CDS. O PS deu mais um passo rumo à maioria absoluta, porque a classe média assusta-se com estas propostas do Bloco de Esquerda e com a hipótese de o partido ir para o governo e prefere votar no Partido Socialista. E para o CDS porque os descontentes preferem não votar no PSD".



Luís Marques Mendes comentou ainda a discussão em torno do fim do mandato da Procuradora Geral da República, considerando que Joana Marques Vidal deve ser reconduzida. "Porque teve um mandato considerado positivo e porque a generalidade dos partidos já se expressaram favoravelmente, quer em relação à recondução, ou por considerarem que Joana Marques Vidal fez um bom trabalho".