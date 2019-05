Marisa Matias. De Condeixa a Bruxelas – o que ela andou para aqui chegar

Na estrada que liga as aldeias de Bruscos a Alcouce, há um único cartaz das eleições europeias: é o de Marisa Matias, a candidata do Bloco de Esquerda que nasceu ali, a dois km de distância - a mesma que percorria quando era menina, para ir à escola.

É quinta-feira, 16 de maio, e à hora em que a candidata se prepara para um dos dias mais marcantes da campanha - em Coimbra, onde tudo começou no que à política e intervenção diz respeito - a vida por ali condiz com o nome da rua empedrada onde brincava com os irmãos e os amigos. A placa não engana: Rua do Volta Atrás.