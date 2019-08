Marisa Matias critica Costa: "Enquanto precisou de parceiros, nunca fez caricaturas de mau gosto"

Marisa Matias, cabeça de lista do BE nas Europeias 2019

Jerónimo diz que foi preciso uma "paciência revolucionária" com Costa e PS

António Costa critica BE e Rui Rio e elogia PCP

Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, usou o Twitter para responder às declarações feitas por António Costa ao semanário Expresso. "Nestes 4 anos, enquanto precisou de parceiros para ser governo, António Costa nunca fez caricaturas de mau gosto. Agora parece que vale tudo para tentar maiorias absolutas", escreveu a bloquista naquela rede social.

As declarações da eurodeputada surgem na sequência de uma entrevista dada por António Costa ao Expresso, na qual o líder socialista acusou o Bloco de viver na "na angústia de ser notícia".

"Há um amigo meu que compara o PCP ao Bloco de uma forma muito engraçada: é que o PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco é um partido de mass media. E isto torna os estilos de atuação diferentes. Não me compete a mim dizer qual é melhor ou pior, não voto nem num nem no outro", afirmou António Costa.

Na mesma entrevista, o primeiro-ministro deixou uma comparação entre o BE e o PCP: "Não quero ser injusto, mas são partidos de natureza muito diferente. O PCP tem uma maturidade institucional muito grande. Já fez parte dos governos provisórios, já governou grandes câmaras, tem uma forte presença no mundo autárquico e sindical, não vive na angústia de ter de ser notícia todos os dias ao meio-dia... Isto permite uma estabilidade na sua ação política que lhe dá coerência, sustentabilidade, previsibilidade, e, portanto, é muito fácil trabalhar com ele".

Marisa Matias não tardou a responder, acusado o primeiro-ministro de fazer tudo para "tentar maiorias absolutas".