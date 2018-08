Marcelo veta direito de preferência de inquilinos

O Presidente da República vetou a lei do direito de preferência pelos arrendatários, de acordo com uma nota publicada do site da Presidência, como o DN tinha antecipado na sua edição diária de ontem.

Segundo a nota, Marcelo Rebelo de Sousa "devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, nos termos da nota em anexo, já enviada ao Presidente da Assembleia da República, o Decreto nº 233/XIII, relativo ao exercício do direito de preferência pelos arrendatários (altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966)".

Marcelo invoca "duas razões específicas" e "solicita à Assembleia da República a competente clarificação". A saber: "A falta de indicação de critérios de avaliação para o exercício do direito de preferência, que existia em versão anterior do diploma" e "o facto de, tal como se encontra redigida, a preferência poder ser invocada não apenas pelos inquilinos para defenderem o seu direito à habitação, mas também por inquilinos com atividades de outra natureza, nomeadamente empresarial".

O presidente optou pelo veto político (devolução ao Parlamento) ao projeto de lei que tinha sido aprovado em 18 de julho no plenário da AR, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN e os votos contra do PSD e CDS.

Segundo a líder do Bloco, Catarina Martins, o diploma "altera o direito de preferência e que permite ao inquilino adquirir só a sua fração, e não o imóvel todo, quando há uma grande operação imobiliária, e que põe em causa grandes negócios".

Este diploma suscitou controvérsia, a propósito do caso de Ricardo Robles, porque Catarina Martins disse que já estava em Belém para promulgação e o Presidente da República desmentiu. A líder do Bloco afirmou esta iniciativa como forma de garantir o empenhamento do seu partido contra a especulação imobiliária.

Em atualização