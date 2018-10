Marcelo vai ver o que já foi reconstuído em Pedrógão

Marcelo Rebelo de Sousa programa visitar as zonas afetadas pelos incêndios em Pedrógão Grande nos próximos dias 15 e 16, para ver que zonas já estão reconstruídas.

O Presidente da República espera nesses dias "inaugurar fábricas que tinham prometido que seriam reabertas", afirmou este sábado aos jornalistas, em Vila Real, na Fundação Casa de Mateus.

"Vou ver, no sítio onde estive há um ano, aquilo que é hoje, e ver a diferença, felizmente para melhor", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Elogiando a capacidade com que "a sociedade civil. com o apoio da administração local. reagiu e recomeçou a sua vida", o presidente fez questão de acrescentar que é necessário "não deixar cair a atenção em relação aos portugais desconhecidos ou minimizados, que foram o centro das atenções pelas piores razões, as tragédias, mas que não podem ser esquecidos".

Quanto às questões do Orçamento do Estado, no mesmo dia em que se ficou a saber da garantia do ministro das Finanças, Mário Centeno, de que os aumentos da função pública não irão ultrapassar os 50 milhões de euros, o Presidente da República escusou-se de qualquer comentário.

"O Orçamento está na ponta final da elaboração da proposta de lei que o governo vai apresentar, e até receber o dipoma final não queria formular nenhum juízo", afirmou apenas.