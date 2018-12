Marcelo vai passar o Natal na ala pediátrica do S. João

O Presidente da República vai passar o dia 25 de dezembro na ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto. Ala essa que neste momento funciona em contentores, estando a aguardar obras, entretanto já aprovadas pelo governo.

"Sobre aquela surpresa não protocolar que me proporcionou o presidente da Acreditar quando falou no Hospital de São João, o que posso é que no dia 25 de dezembro irei ao Hospital de São João para estar com aquelas crianças", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde na festa da associação Acreditar, em Coimbra. A organização é formada por pais e amigos das crianças com cancro, precisamente a doença das crianças que estão nos contentores do São João.

Falava no final da festa, na tarde deste sábado, começando por elogiar a força das crianças doentes, familiares e amigos. "O Presidente da República têm de ter um coração enorme, porque no coração dele tem de caber os 10 milhões de portugueses que vivem cá dentro, os dez milhões de portugueses que vivem lá fora, mas há uma parte do coração que tem de ser especial e que tem a ver com as crianças e os jovens", começou por referir.

E acabou a agradecer a presença e força dessas crianças e jovens porque pela primeira vez, "em muitos, muitos anos", vai passar o Natal sem os filhos e os netos, que vivem no Brasil. "Este Natal, para mim, é especialmente triste (...), mas encontrei aqui tantos filhos e netos, que vão tornar o meu Natal feliz", disse.