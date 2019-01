Marcelo reage a votação do Brexit

Chumbo do acordo do brexit deverá ter "pouco impacto nos mercados"

À incerteza do Brexit junta-se uma moção de censura a May. E agora?

A "derrota histórica", como já é chamada a votação do Brexit na Câmara dos Comuns do Reino Unido, levou a Presidência da República a emitir, no site oficial, uma nota onde avança que espera que sejam encontradas "soluções para uma saída em acordo com a União Europeia", mas que principalmente quer tranquilizar os portugueses emigrados no Reino Unido e os cidadãos britânicos a residir em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa diz, na sua mensagem, que "no que dele e das autoridades portugueses depender, tudo será feito para que os seus direitos e expectativas sejam salvaguardados em ambos os países".

Leia a nota na íntegra:

"Esperando ainda que o Reino Unido possa encontrar soluções para uma saída em acordo com a União Europeia, o Presidente da República dirige-se aos compatriotas portugueses residentes no Reino Unido e aos cidadãos britânicos residentes em Portugal, para lhes garantir que, no que dele e das autoridades portugueses depender, tudo será feito para que os seus direitos e expectativas sejam salvaguardados em ambos os países."