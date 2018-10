Marcelo vai jantar cabrito e espetada em casa de carpinteiro na Madeira

A casa de António Pimenta fica no sítio da Terça, na freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e foi destruída pelos grandes incêndios de agosto de 2016, que deflagraram ali perto, numa zona entre a floresta e a área urbana.

"Não é fácil fazer a mesma casa duas vezes. Mas, a gente, às vezes, tem de ir buscar forças a qualquer sítio para ultrapassar as dificuldades", disse o carpinteiro à agência Lusa em 2017, um ano após a tragédia e numa altura em que ainda decorriam as obras de recuperação.

Nessa época, António Pimenta sentia-se feliz por ter conseguido reconstruir a casa, mas salientava que esta só estaria totalmente concluída quando recebesse a visita do Presidente da República, isto porque Marcelo Rebelo de Sousa esteve lá imediatamente após os incêndios e prometeu voltar para a inauguração.

Passaram-se dois anos e por três vezes a visita de Marcelo Rebelo de Sousa foi adiada, duas das quais devido ao mau tempo na zona do Aeroporto Internacional da Madeira.

Esta quarta-feira, porém, o Presidente da República é novamente esperado na Região Autónoma da Madeira, onde deve aterrar no Porto Santo às 22:30, para participar, na quinta-feira, nas comemorações dos 600 anos da descoberta da ilha.

Na quinta-feira de manhã, a agenda presidencial começará com uma missa celebrada pelo Bispo do Funchal, seguindo-se, depois, a inauguração da Estátua do Infante D. Henrique e a cerimónia Comemorativa dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Depois de um "almoço popular", o Presidente da República irá visitar a exposição fotográfica "O Porto Santo do Séc. XX", a Casa-Museu Colombo.

Antes de passar pelo lar e centro de dia de Nossa Senhora da Piedade, Marcelo Rebelo de Sousa terá um encontro com agricultores e, ao final do dia irá assistir a um concerto da Banda Municipal do Funchal e a um espetáculo de fogo-de-artifício.

Antes do jantar, seguirá do Porto Santo para o Funchal, onde irá, então jantar com António Pimenta.

Na sexta-feira, no Funchal, o chefe de Estado irá visitar a escola Secundária Jaime Moniz e, à tarde, antes de regressar a Lisboa terá encontros com os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.