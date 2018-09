Marcelo: fundações foram "extraordinárias" durante a crise

Marcelo Rebelo de Sousa destacou a "extraordinária ação das fundações portuguesas" durante o período de ajustamento económico, na abertura do XVI Encontro Nacional de Fundações, na Fundação Oriente. O Presidente da República sublinhou que "todos sabemos de casos e de situações em que o setor fundacional atuou na defesa dos mais afetados pela crise".

O Presidente assinalou o papel da presidente do Centro Português das Fundações (CPF), Maria do Céu Ramos, na pedagogia junto da sociedade sobre o papel deste setor na sociedade. "Ao longo destes 25 anos, como é natural, o País mudou muito - e, com ele, mudou muito o perfil do setor fundacional e, sem falsos otimismos, mudou também a atitude dos Portugueses perante esse setor", garantiu.

Admitiu, no entanto, que o setor fundacional ainda não atingiu um nível de disseminação e reconhecimento da filantropia similar ao existente nos países anglo-saxónicos. E em países como a Alemanha, França e Espanha. Em todo o caso, disse, a "perceção do papel insubstituível das fundações no desenvolvimento é hoje, creio eu, muito mais enraizada na sociedade portuguesa do que era há 25 anos".

Para Marcelo "impõe separar o que é verdadeira filantropia do que o não é, do que se inscreve noutro tipo de realidades que devem ser colocadas à margem do setor fundacional e que o não devem contaminar ou mesmo lesar na sua reputação e no seu bom nome".

A esta referência do Presidente não serão alheios casos como os da Fundação 'O Século', em que o presidente e vice-presidente da instituição foram constituídos arguidos, em março deste ano, por suspeitas do crime de peculato, ou seja de uso de dinheiro da fundação para proveito próprio.

Esta tarde, Marcelo lembrou também que o setor não é feito só de grandes fundações e que cabe ao CPF "encontrar o justo equilíbrio, na interlocução com os poderes públicos, entre interesses e anseios nem sempre convergentes", a a defesa das grandes instituições mas também das médias e pequenas fundações, muitas das quais de raiz familiar e de ação local e regional. Defendeu ainda uma maior interligação entre este setor a nível nacional, europeu e espaço da lusofonia.

O CPF, presidido por Maria do Céu Ramos, comemora o 25.º aniversário, numa sessão solene, que antecede o Encontro Nacional de Fundações. Nesta sessão intervêm vários membros fundadores: o presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino, Isabel Mota, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, e Augusto Aguiar-Branco, Administrador da Fundação Eng.º António de Almeida. O encerramento conta também com Artur Santos Silva, presidente de Conselho Consultivo das Fundações - e com o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes.