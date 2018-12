Marcelo defende que EUA são prioridade e admite novas ligações na energia

Na sua recente visita a Portugal, o presidente angolano fez do combate à corrupção a mensagem central do seu discurso. "Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola sabíamos que era preciso coragem, porque estávamos a mexer com o ninho do marimbondo, e a picada da vespa é dolorosa", disse João Lourenço. Na verdade, o nível de corrupção é apenas um dos muitos desafios difíceis que a sociedade e as autoridades angolanas enfrentam.