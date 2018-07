Marcelo condecora vice-chefe a 10 meses do fim do mandato de Rovisco Duarte

O Presidente da República condecora segunda-feira o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, general Fernando Serafino, a 10 meses do fim do polémico mandato do atual comandante do ramo, general Rovisco Duarte, soube este sábado o DN.

Fernando Serafino é o único no ativo dos quatro oficiais generais que o Comandante Supremo das Forças Armadas vai agraciar no Palácio de Belém: o general na reforma Loureiro dos Santos, o vice-almirante Mourão Ezequiel (Marinha) e o tenente-general Xavier Matias (Exército), estes dois na reserva.

Politicamente, o gesto de Marcelo Rebelo de Sousa é visto como sinal de que Rovisco Duarte não será reconduzido como chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) a 15 de abril de 2019, admitiram fontes militares.

General Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército © JOSÉ COELHO/LUSA

Recorde-se que o mandato de Rovisco Duarte tem sido marcado por fortes polémicas e grande desconfiança e mal-estar entre os subordinados.

Os casos mais mediáticos foram a forma como reagiu a seguir ao furto de Tancos - exonerando comandantes com base em figuras jurídicas inexistentes - ou lidou com os militares Comandos acusados da morte de dois recrutas.

Neste último caso demorou ano e meio para responder aos pedidos de apoio judiciário e só depois de aprovar normas que inviabilizavam a concretização desse direito estatutário por parte dos visados.

Fernando Serafino, visto há muito nos bastidores como um futuro CEME, vai ser agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Aviz.

Com a mesma distinção vão ser agraciados Ezequiel Mourão (presidente do Conselho Superior de Disciplina e diretor da Comissão Cultural da Marinha) e Xavier Matias, presidente do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).

Loureiro dos Santos, ex-ministro da Defesa e antigo CEME, vai receber a Grã-Cruz da Ordem de Sant'Iago da Espada.