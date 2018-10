Marcelo aguarda nome do substituto do ministro demissionário

"O primeiro-Ministro informou esta tarde o Presidente da República do pedido de demissão do Ministro da Defesa Nacional, propondo a sua exoneração, nos termos do Art.º 133.º, h) da Constituição, mais tendo acrescentado que oportunamente proporia o nome de um substituto", lê-se numa nota do Presidente da República colocada há minutos no site da Presidência.

"O Presidente da República aceitou a proposta de exoneração e aguarda a proposta de nomeação do sucessor", lê-se ainda na mesma nota,, com apenas estes dois parágrafos.