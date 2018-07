Marcelo acredita que Orçamento será "aprovado sem problema"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) vai ser "aprovado sem problema".Foi antes de assistir a um concerto no Festival Internacional de Música do Marvão (FIMM), no distrito de Portalegre, e após uma receção ao corpo diplomático em Portugal

"Como tenho dito, aquilo que sinto e que penso, na base da realidade política portuguesa, é de que o OE2019 será aprovado sem problema", afirmou o Presidente da República. Acrescentou, ainda, ter "boas" expectativas sobre os encontros com os partidos que estão agendados para 30 e 31 deste mês".

"Eu tenho boas [expectativas]. Claro que é, não direi uma rotina, mas é um hábito adquirido, ouvi-los periodicamente. Não tem nada de dramático, precisamente a ideia é desdramatizar, ouvi-los serenamente sobre as perspetivas no futuro imediato", disse ao jornalistas.

A 5.ª edição do FIMM, prolonga-se até ao dia 29, inclui 40 concertos, que envolvem 300 músicos de 20 nacionalidades, assim como conferências, iniciativas para crianças ou encontros gastronómicos.

Segundo o Presidente da República, que já no ano passado visitou o FIMM, trata-se de "um festival espetacular, de nível europeu e mundial", para o qual convidou este ano o corpo diplomático representado em Portugal, para que os embaixadores possam "admirar o que é num concelho lindíssimo".