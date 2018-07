Manuel Pinho recusa responder no Parlamento sobre o GES

A audição desta tarde de Manuel Pinho, no Parlamento, pedida em 2 de Maio, tinha um tema bastante abrangente: "Alegado relacionamento entre o Dr. Manuel Pinho, enquanto Ministro da Economia e da Inovação, e o sector privado:" Nada de mais diferente do que está a acontecer, agora, em São Bento.

Manuel Pinho estabeleceu uma linha de fronteira entre o que está disposto dizer e o que não comentará. Aceita falar de política energética, recusa qualquer menção ao Grupo Espírito Santo (seu antigo empregador, antes e depois de ter estado no Governo) e às suspeitas de que possa ter recebido verbas do antigo grupo financeiro enquanto era governante.

"Fiz logo saber ao presidente da comissão que não aceitaria responder a outras questões." Para Manuel Pinho, a matéria da pergunta "está sob investigação judiciária" e faz parte do exercício do seu "direito de defesa". "Foi-me comunicado pelo presidente da comissão que tais condicionantes tinham sido aceites". "Ainda para mais porque não sou arguido", acrescentou.

Paulo Rios, deputado do PSD, foi o primeiro a inquirir Manuel Pinho, logo após a intervenção inicial do ex-ministro. Para o deputado, além das questões sobre a energia, há "assuntos éticos" a esclarecer. Nomeadamente "acusações gravíssimas sobre o seu [de Manuel Pinho] bom nome e honorabilidade".

Na sua primeira pergunta, o deputado do PSD disse querer ser o "porta-voz do que o cidadão comum lá fora está a perguntar há 90 dias".

A primeira pergunta era sobre off-shores. Depois de ter trocado impressões com o seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, sentado a seu lado, Manuel Pinho recusou-se a responder.

O mesmo se passou durante as perguntas de Mariana Mortágua, do BE. "Adorava, adorava responder", disse Manuel Pinho, sorridente. "Essas perguntas têm uma resposta muito fácil e até dava uma risota. Mas quando convido alguém para ver o futebol a minha casa..."

Nesta altura um deputado do PSD levantou-se e saiu da sala em protesto, dizendo alto "isto não é futebol".

Mariana Mortágua também criticou Pinho, comprando as suspeitas que estão em investigação na justiça com o caso "mensalão" no Brasil. "É muito preocupante, é muito sério. Vem aqui tentar brincar com assuntos muito sérios..." A deputada lembrou que esta não é a primeira vez que um depoente tenta fugir às questões e lembrou que das outras vezes foi possível perceber que aqueles que não respondiam "tinham sempre alguma coisa a esconder".

Mas sobre energia Pinho queria falar. Muitas coisas pretende aprofundar, quando voltar ao Parlamento para falar na comissão de inquérito a que chamou de "comissão das rendas excessivas", o inquérito parlamentar em curso sobre as compensações dadas pelo Estado à EDP..

"Convidaram-me para vir falar aqui da política de energia, quando fui ministro", elucidou Manuel Pinho na sua intervenção inicial perante os deputados. O que significa, entre outras coisas, falar de CMEC e de barragens, continuou.

Para Manuel Pinho, a sua ação como ministro teve apenas um objetivo: "A salvaguarda do interesse estratégico."

A partir daqui, lançou algumas frases inesperadas. Do género: "A fatura da eletricidade é uma vaca leiteira."

Ou: "Que raio de justiça pode haver para todos os anos se irem buscar 200 milhões de euros para pagar a RTP?"

Para Manuel Pinho, há um "triângulo dourado" que define uma boa política no setor: "energia barata, energia limpa e segurança do abastecimento."

Mas o ex-ministro concede valor a algumas críticas: "A eletricidade é muito cara. Há um trânsito enorme entre a política e as empresas."

Sorridente, de gravata azul, Manuel Pinho entrou na sala da Comissão de Economia do Parlamento,sete minutos depois das 15 horas, onde já o aguardavam 15 deputados e Hélder Amaral, do CDS, que preside à comissão.

"O meu desejo é que naturalmente depois desta sessão fiquem esclarecidas as decisões que tomei enquanto ministro da economia", disse, quando se preparava para ler uma declaração inicial. Acompanhado por uma apresentação visual, que projetou na parede da sala parlamentar, Pinho começou por contextualizar a importância geo-política do sector da energia.

Começou no Ministério Público

Este está a ser um dia longo para o ex-ministro da Economia de José Sócrates que, de manhã, esteve no Ministério Público para ser ouvido no inquérito judicial que investiga as decisões políticas no setor da energia. Mas a audição acabou por não acontecer...

"Entendo que devo a cortesia ao Ministério Público" de deixar que seja esta instituição a explicar a razão de a diligência de hoje ter sido dada sem efeito, afirmou o advogado aos jornalistas, à saída do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), adiantando que "ocorreram questões processuais" que justificaram que a diligência tenha ficado sem efeito.

"A diligência foi dada sem efeito porque ocorreram questões processuais. Mas quem deu sem efeito a diligência foi o Ministério Público", precisou o advogado, recordando que, em maio passado, o juiz de instrução criminal Ivo Rosa considerou "sem efeito" a constituição como arguido do ex-ministro da Economia, devido a irregularidades, mas que o Ministério Público recorreu desse despacho.

Ricardo Sá Fernandes, adiantando não ter sido hoje marcada nenhuma nova diligência para Manuel Pinho, explicou terem sido apenas razões "processuais absolutamente corretas" que levaram a diligência a ficar sem efeito, comentando apenas que o Ministério Público "nem tinha outra solução" que não fosse a de ter dado sem efeito a diligência marcada para hoje.

O advogado acrescentou: "As razões porque eu entendi que esta diligência não devia ter lugar eram porque [Manuel Pinho] foi convocado como arguido, o que consubstanciava um desrespeito por a uma decisão judicial", para logo adiantar que "o Ministério Público tem o direito de discordar da decisão do juiz [Ivo Rosa], mas não a pode é desrespeitar (...) porque vivemos num Estado de Direito".

Ricardo Sá Fernandes explicou também que Manuel Pinho "não é neste momento arguido neste processo", que não ser arguido "é um dado inquestionável" e que Manuel Pinho não se recusou hoje a prestar declarações, mas apenas não o fez por a diligência ter sido dada sem efeito.

"Pedimos o reagendamento"

O advogado explicou aos jornalistas ter discordado da marcação para hoje da diligência que levou Manuel Pinho ao DCIAP, porque foi marcada para o mesmo dia em que o ex governante vai ao parlamento, cerca das 15:00, para prestar esclarecimentos aos deputados acerca de decisões políticas que tomou na área da energia.

"Pedimos o reagendamento desta diligência [do Ministério Público] para outro dia, uma vez que nos parecia inconveniente", disse, defendendo que no combate processual as instituições "têm de ser respeitadas, mesmo que se discorde" da decisão dessas instituições, e que essa foi a razão porque se deslocou hoje com Manuel Pinho ao DCIAP.

Ricardo Sá Fernandes disse ainda que poderia explicar "com mais detalhe" aos jornalistas a razão de ter ficado hoje sem efeito a diligência, mas que decidiu não o fazer porque as instituições e as suas decisões têm de ser respeitadas.

"Acho que deve ser o Ministério Público, que marcou e desmarcou [a diligência], que deve prestar esse esclarecimento", afirmou, precisando que, depois desse esclarecimento, se achar necessário, não deixará de "fazer os comentários e esclarecimentos que julgue pertinentes".

"Fomos notificados da desmarcação da diligência, primeiro verbalmente", disse explicando ter sido essa a razão porque Manuel Pinho saiu do DCIAP antes do seu advogado.

"Saiu antes porque não era necessário que lá permanecesse", afirmou Sá Fernandes, explicando ainda ter ficado no DCIAP mais tempo do que Manuel Pinho à espera de ser notificado desse despacho formalizou que a diligência ficasse sem efeito.

Manuel Pinho chegou hoje às 10:32, meia hora depois do previsto, ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, para ser interrogado, acompanhado pelo seu advogado, tendo deixado as instalações pelas 11:16, sozinho, e remetendo explicações para Ricardo Sá Fernandes.