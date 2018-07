Madonna vai pagar 720 euros/mês por estacionamento em Lisboa

Tudo o que nunca ninguém lhe disse sobre as leis do arrendamento

Madonna vai pagar 720 euros/mês pelo espaço na Rua das Janelas Verdes, ao pé do palacete que comprou, onde poderá estacionar até 14 viaturas.

A informação foi avançada ao DN por uma fonte do gabinete do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Segundo a mesma fonte, "em janeiro de 2018 foi feita uma cedência de terreno nas traseiras do palácio pombal para estacionamento".

A cedência é "a título precário e manter-se-á até que a CML necessite do espaço ou que terminem as obras em curso nos prédios na Rua das Janelas Verdes [obras a cargo de Madonna]."

De acordo com a mesma fonte, "a cedência está titulada por um contrato de cedência de utilização, similar a dezenas de outros realizados pelo Município". E será "a título oneroso, sendo devidos 720 euros por cada mês de ocupação. O valor em causa resulta da aplicação previsto na Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais. (€2,40 x 309 m 2)."

O contrato será revelado amanhã, segunda-feira, e só não o foi feito antes porque, de acordo com o interlocutor do DN, os serviços camarários estão fechados durante o fim de semana.

Fernando Medina estava cada vez mais pressionado a dar explicações. Às exigências do PSD somaram-se estar tarde, segundo o Expresso, as do CDS e até do Bloco de Esquerda, partido que tem um acordo de governação com Fernando Medina.