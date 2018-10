Luís Goes Pinheiro na Modernização Administrativa

Luís Goes Pinheiro colaborou na preparação do programa eleitoral do PS

Luís Goes Pinheiro irá substituir Graça Fonseca, nova ministra da Cultura, no cargo de secretário de Estado da Modernização Administrativa, sob a dependência da ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Maria Manuel Leitão Marques.

Jurista e dirigente da Ordem dos Solicitadores, militante do PS, foi chefe de gabinete, neste Governo, do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Miguel Prata Roque até este deixar o executivo, em julho de 2017.

Com, entre outros, Mariana Vieira da Silva (secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro) e Eurico Brilhante Dias (secretário de Estado da Internacionalização), integrou o Gabinete do PS que alinhavou o programa eleitoral que o partido levou a votos nas legislativas de 2015.

Em janeiro de 2016, o Público noticiou (link não disponível) que Goes Pinheiro fora intercetado em escutas do caso dos "vistos gold" em conversas com aquele que viria a ser um dos principais arguidos, António Figueiredo, então presidente do IRN (Instituto de Registos e Notariado). Goes Pinheiro, que nunca foi constituído arguido, terá tentado concorrer a altos cargos na administração pública, conversando sobre isso com António Figueiredo.