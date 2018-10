Líder da JP diz que "falta de habilidade do PSD pode favorecer o CDS"

Marques Mendes lançou o aviso na Escola de Quadros do PSD. Se PSD e CDS "não tiverem cabecinha", ou seja uma oposição eficaz ao governo, "arriscam-se a ficar mais 5 anos na oposição". Mas os centristas recusam-se a ser metidos no mesmo saco dos sociais-democratas. "No CDS, temos estratégia de comunicação e programáticas para afirmar esta liderança [no centro-direita]", garante o líder da Juventude Popular.

Francisco Rodrigues dos Santos atira o recado de Mendes para o colo de Rui Rio. "O CDS acabou por ser integrado no mesmo pacote, mas o recado era mais subliminar para o partido do qual foi presidente". Admite que se o PSD "não tem a habilidade" para fazer oposição penaliza o centro-direita. "Mas, em última instância, até pode acabar por beneficiar o CDS, na medida em que a flutuação do eleitorado no centro-direita pode acabar por ver no CDS o albergue de todos quantos estão descontentes com o rumo ou a deriva politica do PSD".

Num exercício de percentagens eleitorais, o líder da JP coloca sempre o CDS como o líder do centro-direita, tal como sonha desde o congresso a presidente do partido, Assunção Cristas. O sucesso do bloco de centro-direita tanto se faz "com um CDS com 40% e o PSD com 10%, como com o CDS com 30% e o PSD com 20%".

"A flutuação do eleitorado no centro-direita pode acabar por ver no CDS o albergue de todos quantos estão descontentes com o rumo ou a deriva politica do PSD"

O jovem popular, que foi considerado uma promessa de futuro pela revista Forbes, e que é líder da JP desde dezembro de 2015, continua a encarar o PSD como um parceiro estratégico, "mas isso não quer dizer que o CDS seja seu satélite". De facto o partido de Assunção Cristas tem feito tudo para descolar da anterior coligação do tempo do governo Passos/Portas e Rui Rio é encostado, frequentemente, a António Costa depois de ter aberto a porta a entendimentos com o PS e o governo. "O CDS tem feito o seu caminho autónomo", insiste Francisco Rodrigues dos Santos.

"Não é uma fábrica de jotinhas"

A Escola de Quadros, a decorrer em Peniche desde quarta-feira até domingo, faz parte desse "caminho autónomo". Francisco Rodrigues dos Santos garante que a escola "é pioneira ao seguir o modelo do mérito" na seleção dos seus alunos. Nesta edição, a 5.º são 102 os escolhidos, 61 homens e 41 mulheres, vindos das várias regiões do país. São jovens e membros da JP, a maioria ainda estudantes - só 28 já trabalham. A benjamim tem 15 anos, mas o leque vai até aos 30 anos.

"Não é uma fábrica de jotinhas ou a criação de autómatos sem capacidade de raciocínio", frisa o líder da JP, "aqui ministramos competências para a cidadania ativa dos alunos e para um dia estarem aptos para serem os governantes do amanhã".

Foram escolhidos para debate a aprendizagem política temas de atualidade estruturais, como os desafios da Europa, a eclosão dos movimentos extremistas e populistas e os fluxos migratórios, entre outros. Esta Escola é também "o ponto de partida para o ciclo eleitoral do próximo ano", admite Francisco Rodrigues dos Santos, a começar pelas eleições europeias.

"Aqui ministramos competências para a cidadania ativa dos alunos e para um dia estarem aptos para serem os governantes do amanhã"

"A JP e o CDS vão desenvolver um programa interativo que diga respeito aos problemas de Portugal. Queremos que os nossos candidatos sejam a voz de Portugal em Bruxelas e não a voz de Bruxelas em Portugal". E garante que a JP vai ter candidatos próprios na lista do CDS que vão enriquecer o debate de ideias. "Queremos ter uma voz ativa nos grandes temas".

"Antes de esquerda informado..."

Patrícia Primavera, de 23 anos, que veio do Montijo até Peniche, considera que a Escola de Quadros "é uma mais valia que contribui para o desenvolvimento" dos jovens, mesmo para quem não quer seguir uma carreira política. A também vocalista de hard-rock ou até música clássica, quer respostas para o problema da "perda de valores" num mundo em transformação. "Neste momento o que temos são os valores enraizados e devemos seguir essa linha para evitar que se caia nos extremismos".

A jovem manifesta expectativa na intervenção da noite do ex-líder carismático Paulo Portas, que diz, com ironia, "tem grande cadastro político". Mas a sua geração já está mais apegada à sucessora Assunção Cristas, que diz ser "ativa e corajosa".

"Neste momento o que temos são os valores enraizados e devemos seguir essa linha para evitar que se caia nos extremismos"

O olhar vivo de Miguel Santos, apenas com 17 anos e no 11.º ano de Humanidades, intensifica-se na comparação entre Portas e Assunção Cristas. O primeiro, diz, "teve um papel muito importante no CDS" mas... "gosto mais de Assunção Cristas". E desfia o novelo de motivos: deu aulas na universidade, tem um doutoramento, quatro filhos, foi ministra de duas pastas e até exerceu enquanto estava grávida. Motivos suficientes para a sua "admiração".

O que mais preocupa Miguel, que gosta notoriamente de falar e debater numa terra, Torres Novas, que até é pouco generosa com a direita, é a falta de interesse dos jovens na política. "Têm o preconceito que são só os corruptos e que é suja", diz com algum desalento. Ele que ainda miúdo decorou o nome de muitos políticos só a partir das notícias que via com os pais. "Costumo dizer no partido, e não gostam muito, que prefiro uma pessoa de esquerda informada do que uma pessoa de direita que só diz disparates".