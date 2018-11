Justiça. Mais 35 tribunais com balcões de atendimento simplificado

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem e a secretária de Estado da mesma pasta, Anabela Pedroso, apresentam esta segunda-feira, no dia em que o governo faz três anos de mandato, as novas etapas do projeto "Tribunal +", cuja face mais visível é precisamente o balcão de atendimento personalizados nos tribunais. E que o governo espera que até final de 2018 esteja a funcionar nas 23 comarcas do país em 35 tribunais, e durante o próximo ano seja uma realidade em toda a rede.

Foi em Sintra que se desenvolveu o primeiro projeto-piloto, desenvolvido por um conjunto de oficiais de justiça, de criação de um balcão de acolhimento do cidadão que tem de recorrer ao tribunal e no qual pode tratar logo alguns assuntos ou ser reencaminhado para os serviços corretos. Após o primeiro tribunal seguiram-se os Almada, Santa Maria da Feira e Setúbal.

Até final do ano, o 'balcão +' irá funcionar nos tribunais de: Guimarães, Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Bragança, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Évora, Montemor-o-Velho, Faro, Guarda, Leiria, Caldas da Rainha (ed. I e IV), Pombal, Lisboa (PJGrande), Funchal, Amarante, Marco de Canavezes, Paredes, Penafiel, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila Real, Chaves, Entroncamento, Santarém, Viseu, Lamego, Águeda, Aveiro, Oliveira de Azeméis, Ponta Delgada e Beja.

Mas o programa "Tribunal +", que poderá ser visto como uma espécie de Simples na Justiça, é também feito na "retaguarda", ou seja, nas secretarias dos tribunais. Foram desenvolvidos métodos para agilizar o trabalho dos funcionários judiciais, entre outras coisas, automatizando processos.

O Ministério da Justiça dá o exemplo da atividade de procura e junção de documentos nas secretarias que passou, com os novos procedimentos, de cerca de 15 minutos para 4,3 minutos por papel, ao mesmo tempo que permite que esse mesmo papel/documento entrado chegue de forma mais célere ao próximo interveniente, ao magistrado.

Com este programa, introduziu-se também o conceito de economato partilhado que, segundo o Ministério da Justiça, num núcleo pode induzir a que sejam gastos menos 300 euros por mês em material.

O mesmo ministério, projetando a partir do que foi feito em Sintra, que será possível com o "Tribunal +" poupar mais de 417 mil horas, num universo de 25 tribunais de grande e média dimensão e a redução da pendência processual que poderá representar uma melhoria média de 10% no número de processos findos/ano. E à escala nacional estima-se uma poupança de 35 milhões por ano.