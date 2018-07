"E se um dia for a tribunal e cair num poço de elevador?", é a pergunta dita em voz grave, acompanhada por imagens animadas de um homem de pasta na mão a desaparecer mesmo num buraco negro de uma porta de elevador. Este vídeo interpela ainda os cidadãos sobre as responsabilidades por uma desgraça nos edifícios do Estado, incentivando-os a imputar as responsabilidades ao Ministério da Justiça.

"Exija responsabilidades a quem as tem". ou "o Estado que obriga à segurança de todos os edifícios , não garante a segurança nas suas próprias instalações", são tomadas de posição de forte critica ao governo neste primeiro vídeo em que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) pretende denunciar problemas do setor.

Ao Público, a secretária-geral da ASJP, Carla Oliveira, afirma que "temos a perfeita noção de que este vídeo pode causar incómodo ao Ministério da Justiça. Mas não podemos ser coniventes com uma situação grave que venha a acontecer.

Do Ministério da Justiça vem uma resposta oficial ao DN muito lacónica perante a agressividade do sindicato: "Os eventuais problemas que possam surgir apenas poderão ser identificados pelos respetivos tribunais, os quais os reportam a tais empresas. O Ministério da Justiça apenas atua em caso de incumprimento contratual. Todos os elevadores dos tribunais têm a sua manutenção assegurada por empresas da especialidade contratadas pelo Ministério da Justiça".

Mas fontes do ministério associam esta crítica feroz dos juízes ao facto de não verem satisfeitas as suas reivindicações de progressão nas carreiras, num momento em que estará em discussão no Parlamento o Estatuto dos Magistrados Judiciais, que acontece na sexta-feira.