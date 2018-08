José Eduardo Martins apoia Pedro Duarte

José Eduardo Martins - que se chegou a posicionar como possível candidato a líder do PSD no pós-Passos Coelho - vê com bons olhos uma eventual candidatura a líder de Pedro Duarte.

"É uma excelente entrevista [de Pedro Duarte ao Expresso]. Diz muito do que todos nós pensamos. É uma disponibilidade muito grande para o futuro do PSD, quando se concretizar. Farei tudo o que puder para que tenha sucesso", disse ao DN.

Já sobre a notícia da desfiliação de Pedro Santana Lopes, Eduardo Martins acrescentou: "Tenho pena que tenha saído, era um militante importante para o partido. Mas são caminhos que se separam."

No seu entender, o PSD não tem a temer com a intenção de Santana Lopes de dinamizar um novo partido, de cariz liberal: "Não acredito que um futuro partido criado por ele tenha efeito eleitoral no PSD. No limite é pior para o CDS. Uma visão mais conservadora da sociedade pode atrair eleitorado centrista."