Joana Marques Vidal sai. Lucília Gago é a nova procuradora-geral da República

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa nomearam a nova Procuradora-Geral da República. Será Lucília Gago, que sucede a Joana Marques Vidal, uma decisão com efeitos a partir de 12 de outubro de 2018. A nomeação é divulgada em nota no site da Presidência da República.

Lucília Gago foi uma escolha pessoal de Joana Marques Vidal para diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e, tal como o DN escreveu na altura, é conhecida pela sua aversão ao mediatismo.

O Presidente da República fê-lo, "por duas razões determinantes", avança a nota da Presidência, porque "sempre defendeu a limitação de mandatos" e porque Lucília Gago "garante, pela sua pertença ao Ministério Público, pela sua carreira e pela sua atual integração na Procuradoria-Geral da República - isto é, no centro da magistratura - a continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da Justiça igual para todos".

Lucília Gago em 1998 quando era procuradora adjunta do DIAP © Arquivo Global Imagens

Lucília Gago assumiu o cargo de diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. A deliberação foi tomada por 14 votos a favor e duas abstenções, em 2016. Foi uma escolha pessoal de Joana Marques Vidal e é conhecida pela sua aversão ao mediatismo.

Leia a carta de recomendação de António Costa ao Presidente e o curriculo de Lucília Gago disponibilizado pela Presidência da República

A magistrada é professora do Centro de Estudos Judiciários e líder do departamento de Direito de Família. Além do DIAP de Lisboa, esteve no Tribunal da Relação de Lisboa e investigou casos como o das viagens fantasma dos deputados. Casada com o procurador Carlos Gago, que fez parte da direção da PJ no tempo de Fernando Negrão e membro do PCTP/MRPP. Trabalhou com a atual ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, na procuradora-geral distrital de Lisboa.

