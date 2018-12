Jeremy Corbin vem a Lisboa ao Congresso do Partido Socialista Europeu

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista britânico, vem a Lisboa para participar no 11º Congresso do Partido Socialista Europeu, confirmou ao DN fonte da direção do PS.

Corbyn chega a Lisboa na sexta-feira e de acordo com o programa provisório deverá falar aos congressistas das 17:50 às 18:00. Deverá regressar a Londres no sábado.

A reunião vai realizar-se nos dias 7 e 8 de dezembro, em Lisboa, e confirmadas estavam já as presenças dos principais líderes socialistas europeus, como António Costa (Portugal), Pedro Sanchez (Espanha), Peter Pellegrin (Eslováquia), Sergei Stanishev (presidente do PSE) e Frans Timmermans (candidato comum à presidência da Comissão Europeia e primeiro Vice-presidente da Comissão Europeia), entre outros.