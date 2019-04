Há "duas dezenas" de militares disponíveis para conduzir camiões de combustível

As Forças Armadas têm no máximo "duas dezenas de militares" habilitados a conduzir camiões de combustível que podem disponibilizar para apoio às autoridades civis em caso de necessidade, disse esta quarta-feira ao DN o comandante Coelho Dias.

Segundo o porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), o transporte de combustíveis "não é uma missão militar" que justifique ter muitos operacionais habilitados para esse efeito.

Até ao momento não houve qualquer pedido de apoio dirigido às Forças Armadas para fazer face aos efeitos da greve geral dos motoristas de camiões com substâncias perigosas, adiantou Coelho Dias, confirmando que poderão ser disponibilizados menos de "duas dezenas" de militares caso seja necessário.

Coelho Dias escusou-se a confirmar a informação dada esta manhã pela SIC, de que há "15 militares" - oito do Exército, cinco da Força Aérea e dois da Marinha - prontos a deixar os quartéis para substituir os motoristas em greve.

O reduzido número desses militares habilitados a conduzir camiões com combustível explica-se pelo facto de o abastecimento às unidades militares ser feito por empresas privadas.

Contudo, a Força Aérea terá seguramente mais de uma dezena de profissionais certificados para isso, dado que o transporte do combustível para as aeronaves é feito por militares - e em bases operacionais como Monte Real, Montijo ou Beja haverá vários em cada uma.

Na Marinha o número não chegará aos cinco e praticamente todos estão preparados para conduzir armas e explosivos, pois o abastecimento dos navios é feito através de pipelines, admitiram fontes do ramo

O número de militares do Exército habilitados a conduzir combustíveis será pouco superior a uma dezena, embora existam outros certificados para manobrar viaturas com explosivos e cuja formação difere da ministrada aos primeiros.

Governo surpreendido?

No governo, mesmo em off, ninguém admite que a dimensão e o impacto da greve dos motoristas de matérias perigosas tenha apanhado de surpresa o executivo. Os gabinetes dos ministérios envolvidos, Ambiente, Economia e Trabalho, reiteram que o despacho dos serviços mínimos foi acionado antes da greve, que o governo tinha conhecimento do pré-aviso desde 1 de abril. "Só quando o governo se apercebeu que esses serviços mínimos não estavam a ser cumpridos é que acionou a requisição civil. Não há muito mais que se possa fazer", disse ao DN uma fonte de um destes gabinetes.

As associações representativas do setor também não quiseram adiantar mais sobre as diligências tomadas pelo governo e o timing em que o foram, talvez por estarem em processo de negociação.

No debate quinzenal, durante a manhã desta quarta-feira. António Costa rejeitou dramatizar a questão da crise energética. Às perguntas do PSD, com o líder parlamentar, Fernando Negrão, a retratar um "país em sobressalto" e a questionar como atuou preventivamente o Governo e por que é que os serviços mínimos tinham sido definidos só para as regiões de Lisboa e Porto, António Costa procurou logo ali retirar pressão ao executivo socialista, recordando que este é um conflito de empresas privadas com os seus trabalhadores e que o Governo tinha atuado naquilo que a lei prevê: fixou serviços mínimos e, no desrespeito por estes serviços, estabeleceu a requisição civil.

Costa admitiu ainda que pode avaliar a extensão a outras regiões se se verificar a falta de combustível nessas regiões, para além de garantir o abastecimento dos aeroportos, das forças de segurança e de emergência e de 40% de todos os postos na Grande Lisboa e Grande Porto.

De madrugada, no Twitter, Rui Rio, que se tinha recusado a criticas o governo por uma crise que não é da sua responsabilidade, fez uma apelo "direto": "para que os serviços mínimos a aplicar à greve na distribuição de combustíveis se alarguem rapidamente a todo o território nacional. Não faz sentido que estejam restringidos a Lisboa e Porto".

Marcelo estranha

Segundo o Expresso, "para o Presidente é incompreensível que o Governo tenha desvalorizado a situação depois do pré-aviso de greve que data de 1 de abril. O argumento de que antecipar o alarido social não convinha a ninguém não convence Marcelo, que espera ver o Governo a intervir de forma mais ativa para que "a questão de fundo" - as reivindicações laborais em jogo - também comece a ser desbloqueada".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "o conflito é com privados mas mexe com o interesse público. Não basta negociar a garantia de serviços mínimos, é preciso começar a negociar a questão de fundo".