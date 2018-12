Guerra Pereira é o novo vice-chefe do Estado-Maior do Exército

O Presdidente da República condecorou o tenente-general Rui Guerra Pereira, em outubro, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis

O ministro da Defesa nomeou o comandante operacional do Exército para o cargo de vice-chefe do ramo, onde substitui o tenente-general Fernando Serafino, soube o DN.

Fernando Serafino, ultrapassado há semanas pelo general Nunes da Fonseca na nomeação para chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), cumpriu sexta-feira o seu último dia no ativo e passa oficialmente à reserva este sábado.

A escolha surge na sequência da demissão do anterior CEME, general Rovisco Duarte, após a entrada em funções de João Gomes Cravinho como ministro da Defesa e na sequência do escândalo criado pelo furto de armas em Tancos.

Ultrapassado pela segunda vez foi o tenente-general Cóias Ferreira, atual comandante da Logística, depois de já o ter sido na escolha de Nunes da Fonseca para a chefia do ramo.

Segundo as fontes do DN, Cóias Ferreira - ao contrário de Fernando Serafino, que comunicara internamente a sua saída com antecedência - ainda não informou os pares sobre o que vai fazer.

Daí que, na reunião de sexta-feira do Conselho Superior do Exército, não tivesse sido analisada a escolha do novo comandante das Forças Terrestres pois, caso Cóias Ferreira decida sair, o ramo terá de escolher igualmente um novo Quartel-Mestre General.

Isto significa que o processo de renovação do Conselho Superior do Exército ainda vai manter-se em aberto mais uns dias.