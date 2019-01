Governo vai propor Joaquim Borrego para chefe da Força Aérea

O tenente-general Joaquim Borrego, atual comandante operacional da Força Aérea, é o nome escolhido pelo ministro da Defesa para chefiar o ramo nos próximos anos, soube o DN.

Joaquim Borrego vai substituir o general Manuel Rolo como chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) a 24 de fevereiro, depois de o ministro João Gomes Cravinho ter decidido não reconduzir o atual titular do cargo.

João Gomes Cravinho levou o nome à reunião de Conselho de Ministros desta quinta-feira, cuja aprovação antecede o envio da proposta do Governo ao Presidente da República - a quem cabe nomear os chefes militares.

Joaquim Borrego, 58 anos, torna-se assim o potencial sucessor do almirante Silva Ribeiro no cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) dada a natureza rotativa do seu titular pelos três ramos.

Este facto explicará a decisão do Governo em não reconduzir Manuel Rolo, pois acabaria o segundo mandato ainda antes de Silva Ribeiro terminar o primeiro.

Nesse cenário e caso o almirante não fosse reconduzido, o novo CEMFA estaria menos de uma semana à frente da Força Aérea.