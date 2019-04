Governo vai ampliar instalações do consulado em Londres

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, já esteve em Londres a sinalizar um espaço para ampliar os serviços administrativos do consulado-geral na capital britânica. Os serviços têm tido dificuldade de dar resposta às solicitações da comunidade portuguesa por cauda do Brexit e as reclamações sobre os atrasos eram já muitas.

A par desta medida, o governo anunciou outras como o alargamento dos horários dos consulados, que passam a trabalhar mais tempo durante a semana. O de Manchester começa amanhã no novo horário e o de Londres deverá ser em breve, segundo fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades. Os consulados passam também a abrir, alternadamente, aos sábados.

Ainda segundo o gabinete de José Luís Carneiro, serão enviadas mais equipas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos Registos e Notariado e dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras para agilizar a resposta aos pedidos. A par disso, o governo decidiu também alargar ao Reino Unido uma linha de atendimento consular, denominada "Linha Brexit", em que sete pessoas, mais um supervisor, formadas sobre as questões relacionadas com a saída do Reino Unido da UE, apoiam quem solicitar ajuda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há ainda em funcionamento as chamadas permanências consulares, que permitem a que os funcionários consulares visitarem áreas fora dos espaços físicos dos consulados, transportando máquinas móveis que recolhem os dados para emitir, por exemplo, cartões do cidadão. O gabinete de José Luís Carneiro garante que no Reino Unido há já 91 dias de atendimento fora dos consulados ao abrigo deste programa.