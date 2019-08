Governo quer plano nacional para combater fake news e ciberataques

Fazer uma revista política do mês de agosto é, nos tempos que correm, um exercício particular. A nova configuração política mundial e o retrocesso que se faz sentir no mundo atual mostram-nos que a silly season não precisou de muito alimento externo. Alguns chefes de Estado ocupam os outrora tempos mortos com propostas impensáveis e isso não tornou os nossos dias mais divertidos. Pelo contrário.