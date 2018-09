Governo faz três propostas de aumento de salários. BE diz que ficam aquém

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE

Se o PCP revelou esta sexta-feira que o Governo admite "uma solução de aumento geral" dos salários dos funcionários públicos, o Bloco de Esquerda antecipou que o executivo socialista colocou na mesa das negociações três propostas diferentes para discussão, mas o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, escusou-se a concretizá-las. Também "porque o próprio Governo não tem posição fechada", apontou.

Aquilo que Pedro Filipe Soares disse, antecipa tempos ainda difíceis nas negociações. Os bloquistas entendem que o aumento na função pública "devia responder" ao que os funcionários públicos perderam face à inflação em dez anos de salários congelados. E as três propostas que o executivo socialista colocou na mesa "estão aquém do que gostaríamos que fosse implementado", reconheceu o líder parlamentar do BE.

Pedro Filipe Soares também sublinhou que já se conseguiu "um avanço que tinha sido negado", recordando que o ministro das Finanças, Mário Centeno, chegou a dizer que "não havia disponibilidade financeira". "Nós nunca desistimos", contrapôs o bloquista.

O PCP já tinha antecipado esta sexta-feira de manhã que o Governo estava "também aberto" a "uma solução de aumento geral dos salários para todos os trabalhadores da administração pública".