Gomes Cravinho continua a ouvir generais do Exército

O ministro João Gome Cravinho prossegue esta quinta-feira o processo de audições dos tenentes-generais do Exército para escolher o sucessor do general Rovisco Duarte, soube o DN.

Agendada para o fim da tarde está a reunião do Conselho Superior do Exército, a quem o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) irá ouvir depois de o ministro da Defesa solicitar o seu parecer sobre o nome escolhido.

Depois de recebido o parecer do CEMGFA, o Governo propõe o nome ao Presidente da República - a quem cabe nomear os chefes militares.

Os principais candidatos são sete, quatro no Exército e três na GNR. De fora, embora sendo do mesmo curso da maioria desses sete tenentes-generais, está o tenente-general Martins Pereira - o ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa envolvido no caso de Tancos e que será ouvido na próxima semana pelo Ministério Público.

No ramo estão Fernando Serafino (vice-CEME), Cóias Ferreira (comandante da Logística), Guerra Pereira (comandante operacional) e Fonseca e Sousa (Pessoal); na Guarda, são Botelho Miguel (comandante-geral), José Nunes da Fonseca (segundo comandante-geral) e Rui Clero (comandante operacional).

O tenente-general Rui Clero é o comandante operacional da GNR © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

À exceção de Fernando Serafino, Botelho Miguel e Cóias Ferreira, os restantes quatro tenentes-generais entraram para a Academia Militar em 1979 e saíram em 1984.

Em termos de promoção a general de três estrelas, Fernando Serafino é-o desde 2016 e Botelho Miguel de 2016, sendo os restantes cinco da mesma data: 24 de novembro de 2017.

Por ordem de antiguidade, o primeiro desses cinco tenentes-generais é Cóias Ferreira. Seguem-se Nunes da Fonseca, Rui Clero, Guerra Pereira e Fonseca e Sousa.