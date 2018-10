General que se demitiu por causa de Tancos mantém silêncio sobre o caso

Tancos. "Ministro ganhava em prestar esclarecimentos no parlamento", diz BE

O general Faria de Menezes, agora na reserva, veio até Peniche, dar uma lição aos 100 jovens populares sobre o futuro das Forçar Armadas (FA). Defendeu a valorização da instituição militar e que a resposta à falta de quadros nas FA tem de passar por um maior investimento. Já sobre o regresso da discussão sobre o Serviço Militar Obrigatório (SMO) considerou-o que não pode ser "a panaceia" para resolver o problema da falta de militares. "O SMO para as Forças Armadas é uma aspiranizita", assegurou.

Sobre o escaldante caso de Tancos, nem uma palavra. O general não quis pronunciar-se sobre o assunto, mesmo quando questionado pelos jornalistas. Faria de Menezes demitiu-se em julho de 2017 do cargo de comandante das Forças Terrestres por discordar da decisão do chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, de exonerar 5 comandantes no caso do assalto a Tancos. Aqui em Peniche, passou ao largo do assunto e centrou-se apenas nos desafios gerais das Forçar Armadas

Faria de Menezes defendeu que "é preciso um maior compromisso de investimento nas Forças Armadas". Lembrou que os países membros da NATO, como é o caso de Portugal, comprometeram-se a aproximar a fatura a pagar para a Defesa de 2% do PIB. No caso português, sublinhou, isso equivale a quase 50% do orçamento da Saúde e da Educação. "Alguma coisa vai ser deixado para tràs, isto vai ter custos", admitiu.

"O SMO para as Forças Armadas é uma aspiranizita"

Já sobre os efetivos, o militar admitiu que com o fim do SMO, as novas gerações não foram despertadas para as necessidades das FA. Afirmou que o o atual modelo assenta no profissionalismo e contratos de curta duração. O que tem "sido testado ao limite com fraca retenção do potencial humano" . Estimou que no Exército haja um défice de dois mil efetivos.

O que, na sua opinião, só poderia ser contrariado com melhores salários e uma carreira com quotas definidas para o ingresso na Administração Pública ou nas forças de segurança. O regresso do Serviço Militar Obrigatório - que o ministro da Defesa admitiu vir a ser discutido e agora o PSD também quer pôr em cima da mesa - não agrada ao general. "Só se for preciso e não como panaceia para resolver o problema da falta de efetivos", afirmou.

SMO não parece uma boa solução. É preciso que haja recursos para a mobilização. O debate sobre o retorno do SMO não pode ser panaceia para a lacuna de efetivos. "È imperativa a acção politica que combata a falta de atratividade para servir nas FA", assegurou aindam defendendo a aposta na "qualidade" e não na "quantidade"

O general admitiu um modelo de SMO sem ter de ser fardado, ou seja como a prestação de um serviço cívico, com duração a estudar. "É tão válido ajudar numa IPSS como num quartel". E deu um exemplo de como é preciso apostar na profissionalização das FA. "Com quatro meses de recruta não vou deixar ninguém mexer num carro de combate. A formação é caríssima".