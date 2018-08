Exército celebra aniversário em Guimarães

A Cidade Berço acolhe este ano as comemorações oficiais do Dia do Exército, interrompidas em 2017 devido à tragédia dos incêndios florestais, soube esta quinta-feira o DN.

Embora o Dia do Exército se celebre anualmente a 24 de outubro, a cerimónia militar deste ano vai realizar-se no dia 28 por ser domingo e no Campo de São Mamede.

O evento, que evoca a tomada de Lisboa pelas tropas de D. Afonso Henriques - Patrono do Exército - em 1147, não foi celebrado em 2017 devido ao envolvimento do ramo no combate aos fogos florestais.

Guimarães era a cidade escolhida para as cerimónias de 2017, pelo que o Exército manteve o local para este ano.

Como é habitual, as comemorações vão abranger essa semana e incluem demonstrações militares e atividades culturais, numa perspetiva de mostrar as capacidades do Exército e o que faz bem como, ainda, servir como elemento de atração de mais candidatos para as fileiras.