Ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes vai ser ouvido no MP

O ex-chefe de gabinete do ministro Azeredo Lopes que recebeu um memorando da PJ Militar sobre a operação forjada para recuperar as armas furtadas em Tancos já foi convocado para prestar declarações, soube o DN junto de fontes militares.

Fontes judiciais confirmaram a informação transmitida por fontes do Estado-Maior General das Forças Armadas, onde o tenente-general Martins Pereira está colocado como Adjunto para o Planeamento.

A audição de Martins Pereira - que entregou quarta-feira ao Ministério Público o memorando recebido das mãos do major Vasco Brazão sobre a operação simulada para recuperar as armas de tancos - ocorrerá após o dia 23, indicaram diferentes fontes.

Isso significa que a audição terá lugar após a do ex-porta-voz da PJM, Vasco Brazão, no dia 16, e a do ex-diretor, coronel Luís Vieira, no dia 23.

Segundo fontes judiciais, Azeredo Lopes também poderá ser chamado a depor em função das declarações do general Martins Pereira.