Ex-candidato à liderança do PSD/Açores coordena partido de Santana na região

A força política criada por Santana Lopes quer instalar-se de malas e bagagens nos Açores, nas 9 ilhas e nos 19 municípios da região autónoma. A comissão instaladora da Aliança já está criada e é coordenada pelo ex-candidato à liderança do PSD/Açores, Paulo Silva, que se desfiliou do partido.

Da comissão fazem ainda parte mais alguns ex-militantes do PSD/A, como Jorge Santos, Rúben Serpa, Carlos Miguel e Eduardo Tereso. A Aliança/Açores a Aliança/Madeira serão organizações autónomas, tal como previsto no projeto de Estatutos do Partido, que será aprovados no I Congresso Nacional da Aliança, em Évora, a 9 e 10 de fevereiro próximo. Jorge Santos era secretário-geral dos TSD/Açores e conselheiro regional do PSD da região autónoma.

Santana Lopes divulgou entretanto o nome de quem encabeçará a lista às europeias. Paulo Sande, especialista em Assuntos Europeus e atual assessor do Presidente da República, foi o escolhido. Paulo Sande não se filiará militante da Aliança e concorrerá como independente. "É um candidato de luxo", afirmou Santana Lopes ao Expresso. Segundo o mesmo jornal, Santana vai entrar em força na campanha eleitoral, a primeira que o novo partido vai organizar.