Europeias. JP lança concurso para jovens conhecerem Bruxelas

No âmbito da pré-campanha para as eleições europeias, a juventude liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer lança esta sexta-feira um concurso destinado a todos os jovens portugueses abaixo dos 30 anos. Os quinze que tiverem as melhores ideias para a União Europeia ganham uma viagem a Bruxelas entre os dias 31 de março e 14 de abril.

Os concorrentes terão dois minutos para explicar ao cabeça de lista do CDS às eleições para o Parlamento Europeu, Nuno Melo, em vídeo, as suas ideias para a Europa, que União pretendem e quais os grandes desafios que ela enfrenta e os caminhos para os ultrapassar. Os vídeos deverão ser publicados nas redes sociais (Facebook, Instagram ou Youtube), identificando a página oficial da JP, até ao próximo dia 3 de março.

Francisco Rodrigues dos Santos, afirma que, com esta iniciativa, "a JP disponibiliza-se primeiro a ouvir e depois a ser o veículo político que levará os interesses dos jovens portugueses até Bruxelas. Convida-os a arregaçar as mangas, a pegar nas suas ferramentas e a construir a Europa do futuro, alertando para a necessidade de um olhar atento sobre os temas da juventude em Portugal. Estamos juntos por uma "União Europeia às direitas", que defenda Portugal na Europa e não o contrário, que se comprometa com mais soluções e com menos imposições, que não erga muros feitos de impostos à inovação, à criação de emprego e à competitividade, e que projete a autonomia individual e a liberdade de aprender, da mesma maneira que cultiva oportunidades para a afirmação do mérito."

Os vencedores deste concurso da JP serão anunciados no dia 4 de março. A viagem a Bruxelas serve também para dar a conhecer as instituições europeias, já que os jovens selecionados poderão visitar a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, bem como participar em várias iniciativas de formação política e um jantar com o eurodeputado Nuno Melo.