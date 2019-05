Cristas contrapõe "má cara" de Pedro Marques aos "engraçadinhos" do CDS

Assunção Cristas atacou este domingo o socialista Pedro Marques, qualificando-o como a "má cara do candidato do PS" às europeias e do "desinvestimento, da má execução dos fundos".

A presidente do CDS-PP, num almoço de campanha para as eleições europeias deste mês em Meda (Guarda), respondia às críticas feitas por António Costa aos "candidatos engraçadinhos" da direita.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um dia após ouvir o líder do PS atacar PSD e CDS por apresentarem "candidatos que são muito engraçadinhos para debates de televisão", Assunção Cristas aproveitou para responder num discurso perante duas centenas de apoiantes.

"Só posso esboçar um sorriso porque António Costa tem um cabeça de lista que é a cara do desinvestimento, a cara da má execução dos fundos, que é cara lamentável de uma governação perdida para o desenvolvimento nosso pais, do mundo rural e do Interior. É essa a má cara do candidato PS", afirmou Cristas.

Intervindo antes do "grande Nuno Melo", cabeça de lista do CDS às europeias marcadas para o dia 26. Assunção Cristas elogiou os atributos do candidato e afirmou que o CDS "tem uma cara engraçada", em contraste com a dos adversários socialistas: "[Nuno Melo] é a cara da voz de Portugal na Europa e dos interesses portugueses na Europa."