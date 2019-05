Todos os líderes na campanha. Só Rui Rio fica em casa

No segundo dia da campanha para as europeias, o secretário-geral socialista junta-se esta terça-feira à caravana do partido para um jantar em Faro, com os líderes comunista, do BE e do CDS-PP a irem também para a estrada.

Depois de Jerónimo de Sousa (CDU) já ter participado no primeiro dia da campanha oficial para as europeias de 26 de maio, hoje é a vez de António Costa (PS), Assunção Cristas (CDS-PP) e Catarina Martins (BE) também se juntarem às caravanas dos seus cabeças de lista, Pedro Marques, Nuno Melo e Marisa Matias.

A coordenadora do BE arrancará logo pelas 8.45 numa viagem de comboio entre Vila Nova de Baronia e Beja com a candidata bloquista Marisa Matias, que seguirá depois para uma visita aos Bombeiros Voluntários de Monchique, zona onde lavrou um dos maiores incêndios de 2018. Marisa Matias terminará o dia num jantar-comício em Loulé, no distrito de Faro.

Também por Faro estará o candidato socialista Pedro Marques, que irá encerrar o dia de campanha num jantar-comício acompanhado do líder do partido, depois de ter visitado, empresas em Évora e Beja.

Pela região Centro do País, e numa manhã dedicada aos incêndios florestais, o candidato do PSD, Paulo Rangel, o único que não terá hoje a companhia do líder do partido, irá partir de helicóptero do Aeródromo de Cernache.

Acompanhado pelo perito Xavier Viegas, Paulo Rangel irá sobrevoar as zonas atingidas por fogos nos últimos anos, aterrando no Aeródromo da Lousã de onde seguirá para Penacova, Tábua e Oliveira do Hospital, terminando o dia de campanha num jantar com militantes em Arganil.

Igualmente no distrito de Coimbra, o candidato centrista, Nuno Melo, começará o segundo dia de campanha na companhia do "número dois" da lista, Pedro Mota Soares, com quem irá visitar empresas em Vila Nova de Poiares, seguindo para Oliveira do Hospital onde se juntará Assunção Cristas.

Com Assunção Cristas, Nuno Melo irá visitar a zona ardida de Oliveira do Hospital. O último ponto da agenda do cabeça de lista centrista será um jantar em Rio Maior.

Por Lisboa estará o candidato da CDU, João Ferreira, que abrirá o dia no largo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para contactos com a população e comerciantes e, ao início da tarde, com trabalhadores da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal.

Da parte da tarde, na última iniciativa do dia, o candidato da CDU terá a companhia do secretário-geral do PCP na sessão pública "Trabalhadores apoiam a CDU".

Nas eleições europeias de 26 de maio são eleitos 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu.