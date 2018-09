Embaixador dos EUA celebra "ano histórico de relações" com Portugal

A próxima edição da "We", revista publicada pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), vai contar com um artigo de opinião de George E. Glass, embaixador dos EUA em Portugal, no qual o diplomata faz um balanço do seu primeiro ano em Portugal. A revista, que sai amanhã, sexta-feira, é dedicada ao mês de Portugal os EUA e à comunidade lusodescendente no país norte-americano.

"Celebrando um ano histórico de relações EUA-Portugal" é o título do texto de George E. Glass, que chegou a Lisboa no dia 24 de agosto de 2017 e apresentou credenciais ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa no dia seguinte.

O embaixador dos EUA começa o texto referindo que descobriu que "a energia e o compromisso sentidos na comunidade luso-americana são verdadeiramente inspiradores". No mesmo assunto, diz que a consideração "não se cinge apenas aos muitos funcionários do Governo, inclui também os molhares de académicos, estudantes, artistas, empresários e líderes comunitários que continuam a investir o seu tempo, dinheiro e energia para garantir que o relacionamento histórico" entre os dois países se mantenha "forte".

George E. Glass diz também que veio para Portugal "com o objetivo de aprofundar a amizade histórica, promover a prosperidade partilhada e garantir a segurança conjunta dos dois países".

Aborda ainda várias iniciativas que tiveram como objetivo "promover a prosperidade económico", destacando os "enormes avanços no setor da inovação e da tecnologia em Portugal" e o facto de empresas portuguesas e norte-americanas poderem "encontrar mais sucesso no mercado".

Refere que foi feito um esforço para destacar o "incrível potencial do Gás Natura Liquefeito", que "poderá trazer não só benefícios económicos a Portugal, mas também contribui no apoio da segurança energética na Europa". George E. Glass acredita que "Portugal pode e deve desempenhar um papel fundamental enquanto polo seguro e aberto para esta fonte emergente de energia". Refere o facto de a embaixada ter colaborado na ação de trazer a Portugal um funcionário do Departamento de Segurança Interna dos EUA para falar com universitários "sobre ameaças emergentes à segurança nacional".

O embaixador dos EUA diz ainda concordar com o que Donald Trump disse aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Casa Branca, quando referiu que a relação entre Portugal e os EUA "nunca foi melhor do que atualmente".