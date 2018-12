"Diferentes partidos têm posições distintas", diz Ferro Rodrigues ao PR chinês

Xi Jinping com Ferro Rodrigues no Parlamento

"Direitos humanos" foi uma expressão totalmente ausente do discurso que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, fez ao Presidente da China, Xi Jinping, na reunião, à porta fechada, que ambos (e respetivas comitivas) mantiveram esta quarta-feira de manhã no Parlamento.

Contudo, Ferro Rodrigues - cuja assessoria distribuiu depois o seu discurso aos jornalistas - fez questão de definir perante o chefe do Estado chinês o Parlamento português como "a Casa da Democracia Portuguesa" e também de salientar a natureza pluripartidária do sistema político português - e o facto de isso não impedir unidade na visão, por exemplo, do que devem ser as relações Portugal-China.

"Diferentes partidos têm posições distintas, e distintos pontos de vista", afirmou. Para a seguir acrescentar que isso no entanto não impede "o grande consenso que nos une no objetivo de aprofundar o relacionamento com a China".

Para Ferro Rodrigues, "o ano de 2018 ficará na história do relacionamento bilateral luso-chinês" e sinal disso foi a visita oficial que ele próprio fez à China há menos de duas semanas, "plena de sucesso" e "muito produtiva e amistosa". "Procuraremos consolidar ainda mais a amizade que nos une", acrescentou.

Disse ainda que "o grupo parlamentar de amizade com a China existente na Assembleia da República tem assumido um papel fundamental neste relacionamento", salientando aqui o papel do embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte, e, "naturalmente", o do embaixador da China em Lisboa, Cai Run, "um grande amigo de Portugal".

Para o presidente da Assembleia da República, a presença de Xi Jinping em Portugal "é o melhor testemunho da excelência do relacionamento" entre os dois Estados "e povos". Além do mais, a República Popular da China é um dos "maiores parceiros comerciais" de Portugal "e os seus empresários são dos que mais apostam" na economia nacional, sendo de salientar que "fazem-no agora mas fizeram-no também em circunstâncias adversas".

Ferro Rodrigues considerou ainda que "se 2018 é um ano de referência nas relações luso-chinesas, 2019 será um ano de celebração", dado que em fevereiro próximo passarão quarenta anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Portuguesa e a República Popular da China. "São quarenta anos de diálogo, de cooperação e de trabalho em prol do bem-estar dos nossos povos", e o Parlamento português irá "naturalmente" associar-se às comemorações da data.

Qualificando a visita de Xi Jinping como "histórica", o presidente da AR considerou que foi dado "mais um passo no estreitamento dos laços tão profundos e amigos que unem" os dois países - "laços assentes no respeito pelos princípios do tratamento igual e da confiança mútua". "Faço assim votos para que este estreitamento se traduza em ações concretas, projetos conjuntos, no desenvolvimento da cooperação, ajudando-nos a todos a construir um mundo melhor", concluiu.