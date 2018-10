Presidente do Turismo do Norte detido por suspeitas de corrupção

Turismo no Norte com "forte desaceleração" no 2.º trimestre

O presidente do Turismo do Norte, Melchior Moreira, dois outros dirigentes da mesma entidade e dois empresários foram hoje detidos pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, por suspeitas de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio.

Melchior Moreira lidera a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal desde 2008, foi reeleito em junho passado e já foi deputado na Assembleia da República, eleito pelo PSD. Natural de Lamego, Moreira, 54 anos, já foi também vereador na Câmara de Lamego.

Segundo a PJ, a Operação Éter investiga "a presumível prática reiterada e continuada da viciação de procedimentos de contratação pública, cujos valores ascendem a vários milhões de euros".

"A investigação, centrada na atividade da uma pessoa coletiva pública, determinou a existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de quadros dirigentes, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto com o desiderato de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular", esclarece o comunicado da PJ.

Foram realizadas 11 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas regiões de Porto, Gaia, Matosinhos, Lamego, Viseu e Viana do Castelo e estiveram envolvidos 50 elementos da Polícia Judiciária, incluindo inspetores, peritos informáticos e peritos financeiros e contabilísticos.

A operação realiza-se após ter sido "consolidada a recolha de muitos elementos de prova", adiantou ao DN fonte ligada à investigação, que admite a possibilidade de serem constituídos mais arguidos no processo. Os dois empresários detidos terão beneficiado do esquema e representam sociedades distintas.

Este processo já tinha sido iniciado há meses, com uma série de buscas a serem efetuadas em junho passado. Na altura, além das instalações do Turismo do Porto e Norte, foram alvo de buscas as sedes do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães, assim como a Câmara de Viseu. A Procuradoria-Geral Distrital do Porto indicou, nessa altura, que tinham sido constituídos cinco arguidos. "Não percebo o que está em causa, mas estou totalmente disponível para colaborar com as autoridades", disse em junho Melchior Moreira, que afirmava estar "de consciência tranquila".

O presidente da entidade de promoção do turismo é suspeito de ter passado férias no Algarve com as despesas a serem pagas pelos seus alegados corruptores.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 42 e os 54 anos, sendo três dirigentes de entidade pública e dois empresários, vão ser presentes amanhã a interrogatório judicial.

(notícia atualizada às 13.18)