Deputados chumbam proibição das touradas

O Parlamento chumbou hoje um projeto do PAN que determinava a abolição em Portugal das corridas de touros.

Só os proponentes, o BE e o PEV votaram a favor, juntando-se a estes oito deputados do PS e um do PSD. Os restantes partidos votaram contra.

Registaram-se ainda 14 abstenções (12 do PS, um do BE e um do PSD).

O articulado tinha apenas três artigos: "O presente diploma determina a abolição de corridas de touros em Portugal"; "são revogadas todas as normas que contrariem o disposto no artigo 1.º do presente"; e "o presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação".

Num longo preâmbulo, o PAN considerou que "os espetáculos tauromáquicos encerram em si uma manifesta desproporcionalidade entre os benefícios que geram e os prejuízos que deles resultam, na justa medida em que o direito de recreação, ainda que mascarado de herança cultural de um povo, não deveria poder prevalecer sobre o respeito pela liberdade, pela vida e pela integridade física e psicológica de animais, por um lado, nem sobre o ideal de sociedade que rejeita a violência, por outro".

Até o Mahatma Gandhi foi citado: "A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como trata os seus animais."

"Não obstante os passos dados nos últimos anos em matéria de bem-estar animal, Portugal continua a ser um país que desconsidera grandemente os interesses dos animais, o que nos convoca a todos para a rejeição de espetáculos tauromáquicos e, consequentemente, justifica o presente projeto de lei", lia-se ainda no preâmbulo do articulado do PAN.