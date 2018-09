Deputado do PSD eleito para cargo do Conselho da Europa

Recentemente designado relator do Conselho da Europa para "Uma reforma mais humanitária da resposta europeia à crise dos refugiados", Duarte Marques foi hoje eleito em Kiev, Ucrânia, como presidente da Comissão para as Diásporas daquela organização internacional.

Ao assumir esta presidência, Duarte Marques torna-se, por inerência, coordenador político da Plataforma para as Políticas da Diáspora ("Diaspora Network"), que nasceu há um ano em Lisboa. Esta organização junta representantes dos parlamentos nacionais dos 47 Estados-membros do Conselho da Europa com associações, organizações não-governamentais ou plataformas representativas das diásporas presentes nestes países. Isto num total de 170 organizações.

Segundo Duarte Marques, "esta Plataforma do Conselho da Europa tem como missão sentar os decisores políticos à mesma mesa que os representantes destas comunidades". «Só através da boa integração destas comunidades conseguimos o verdadeiro acréscimo de qualidade de vida para todos, para os que chegam mas também para os que já cá estão", acrescentou, em comunicado, dizendo ainda que "é preciso garantir que estas pessoas têm um papel ativo na regeneração ou desenvolvimento dos seus países de origem".



Segundo o deputado do PSD, "normalmente associados às migrações há uma enorme fuga de cérebros dos melhores quadros destes países, pelo que é urgente usar a sua experiência, o seu conhecimento para ajudar a desenvolver os seus países de origem".



A Plataforma vai atribuir em 2019 o primeiro Prémio Europeu da Diáspora, que visa premiar a associação de diáspora, criada num dos Estados-membros do Conselho da Europa, com as melhores práticas e projetos que visem apoiar a integração de migrantes nos respetivos países de acolhimento, mas também o desenvolvimento de laços e fornecimento suporte aos países de origem.