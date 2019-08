Depois do PCP e do PSD, Zita Seabra vai ser mandatária do partido Iniciativa Liberal

A antiga militante do PSD Zita Seabra vai ser a mandatária nacional da candidatura do partido Iniciativa Liberal (IL), que concorre pela primeira vez às eleições legislativas a 6 de outubro, foi anunciado.

"Hoje temos um país estagnado e embrulhado numa teia de interesses que se estende a todos os grandes partidos. Nestas circunstâncias, acredito que a vontade de mudança que o país precisa está nas pessoas da Iniciativa Liberal, pessoas que vêm de fora da política, com ideias novas", disse Zita Seabra, citada num comunicado do IL.

Zita Seabra foi deputada à Assembleia da República de 1975 e 1988.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Quando o país sofria com o Estado Novo, foi no PCP que encontrei a vontade para mudar. Quando ficou claro que esse era um modelo falhado e precisávamos de um país moderno e europeu, foi no PSD que encontrei esse ímpeto de mudança", refere a mandatária do IL.

De acordo com Zita Seabra, as novas ideias a apresentar "são ideias que permitiram a muitos países, incluindo países do antigo bloco de leste, crescerem nos últimos anos".

Para o líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, a mandatária é "alguém que percebe melhor do que ninguém a realidade política portuguesa", sendo uma pessoa "que, desde os tempos do Estado Novo, sempre demonstrou muita coragem política, mesmo quando partilhava uma ideologia oposta" à do IL.

O cabeça de lista pelo Porto acrescenta ainda que é "uma honra" poder contar com Zita Seabra como mandatária.

Em comunicado à imprensa, o Iniciativa Liberal explica que a principal missão do partido é a defesa dos cidadãos, apresentando-se como um partido de "defesa das ideias liberais e da consolidação das mesmas a nível nacional".

O IL concorre pela primeira vez às eleições legislativas e vai apresentar listas em todos os círculos.