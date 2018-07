Defesa. Marcelo diz que país tem "responsabilidades muito reforçadas" no exterior

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que a eleição de portugueses para cargos internacionais nos últimos anos corresponde a "sucessos inquestionáveis mas também responsabilidades muito reforçadas" para o país.

Marcelo Rebelo de Sousa intervinha no encerramento de um seminário na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre "A Segurança, a Defesa Nacional e as Forças Armadas. Um debate indispensável", organizado pelo Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) e tendo em pano de fundo a crescente exigência dos EUA para que os aliados europeus da NATO aumentem as suas despesas militares para 2% do PIB.

"Iremos mais longe em investimento" nas Forças Armadas (FA), porque "não só continuaremos a mostrar a qualidade reconhecida por todos como renovaremos e adicionaremos capacidades para podermos" reforçar as contribuições dadas nessas missões internacionais, sublinhou o Presidente da República.

Esse "investimento acrescido nas FA que nos espera nos próximos anos" levou Marcelo a falar na "redescoberta de missões de intervenção [das FA] dentro das fronteiras físicas" do país. "Digo redescoberta porque um misto de visão financista, tecnocrática e organicista redutora circunscreveu a quadrícula da presença das FA no território, nomeadamente continental", explicou o Chefe do Estado.

"Importará aproveitar o que vier a ser decidido em matéria de capacidades [navios, viaturas blindadas, aeronaves] e contribuições reforçadas para olhar cuidadosa e prospetivamente para o quadro global da Instituição militar, o seu reajustamento, a sua orgânica e, porventura tanto ou mais do que isso, a sua ainda mais clara, profunda e assumida ligação à sociedade civil", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

Contudo, o Presidente não abordou a alegada necessidade de alterar a Constituição ou as leis ordinárias que regulam o apoio e colaboração das FA às autoridades civis e forças de segurança fora do estado de sítio, única circunstância em que os militares assumem o comando e controlo das operações em território nacional.

Note-se que a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas estão a elaborar, há várias semanas, a articulação entre polícias e militares das FA em operações no território nacional, em conformidade com os mecanismos de cooperação definidos pelo Governo.

Isto ocorre após anos de impasse motivado pela exigência dos militares em atuarem com poderes próprios e não subordinados às autoridades civis, apesar da clarificação feita pela PGR após os ataques do 11 de Setembro de 2001.

Marcelo, na sua intervenção, disse ainda que até 2024 "ficará clara uma subida dos recursos" afetos à Defesa "em valor absoluto e em percentagem do PIB" (limite de 2%), envolvendo também "a consolidação" dos efetivos nas fileiras e "a aposta em capacidades e contribuições" para missões internacionais da ONU, NATO e UE.

Enfatizando que Portugal é atualmente "um parceiro com mais responsabilidades multilaterais do que nunca", o Presidente considerou "impressionante e incalculável" a importância da participação das Forças Armadas (FA) "na imagem e na projeção de Portugal no mundo".

"Essa responsabilidade acrescida impõe mais intensos e trabalhosos" contactos internacionais dos seus líderes políticos "e naturalmente da diplomacia, mas traduz-se ainda e cada vez mais na presença portuguesa em termos de defesa e segurança", observou Marcelo, perante figuras como o antigo presidente Ramalho Eanes, os chefes militares e Adriano Moreira.