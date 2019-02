Debate sobre racismo: discriminação, quotas e o abraço a Mamadou Ba

Foram três horas de debate. Três horas contra "a ficção de que não há racismo em Portugal". "O racismo é transversal à sociedade portuguesa" e há responsabilidades políticas nisso, ouviu-se na tarde desta sexta-feira no grande auditório da Assembleia da República, onde decorreu uma audição pública às comunidades afrodescendente e brasileira. Foi a primeira de um conjunto de iniciativas no âmbito da preparação de um relatório sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, que será apresentado até ao final da presente legislatura.

Participação política, justiça, educação, emprego, habitação e saúde - nas várias áreas que estiveram em cima da mesa, a intervenção dos vários representantes das duas comunidades desenhou o retrato de uma discriminação diária e transversal. Beatriz Dias, da Djass - Associação de Afrodescendentes, começou pelos bancos da escola, citando um estudo que se debruçou sobre a retenção de alunos de origem africana - 16% logo no primeiro ciclo, contra 5% entre os portugueses; 50% no secundário, contra 20% entre os portugueses. "Esta população estudantil começa a ser excluída no primeiro ciclo e continuam a ser excluídos quando chegam ao final do terceiro ciclo e são encaminhados para o ensino profissional. Estes jovens são percecionados como problemáticos, indisciplinados, com pouco sucesso, nos quais não vale a pena investir tanto", defendeu Beatriz Dias, ela própria professora. "Os jovens negros estão a ser excluídos do sistema de ensino, têm menos horizontes", sublinhou, apontando "uma negação coletiva" sobre o impacto do racismo e a "necessidade de acreditar numa ficção de que não há racismo" em Portugal.

Na habitação e na Saúde, o diagnóstico não foi diferente. Flávio Almada, em representação da Associação Cultural Moinho da Juventude, sublinhou que mais eloquente do que qualquer discurso é olhar para o bairro da Jamaica, no Seixal - a "periferia de Lisboa é a continuidade colonial na forma como o espaço se organiza". Houve uma "expulsão da população negra para a periferia da periferia", apontou, denunciando a "forma como as pessoas são despejadas, como se fossem lixo" ou mesmo a forma como são realojadas, em bairros de "arquitetura policial" com "uma entrada e uma saída" (em que a polícia "fecha" o bairro), sem equipamentos sociais e transportes públicos que não funcionam após as nove ou dez da noite.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jakilson Pereira, da mesma associação, prosseguiu no mesmo registo, falando em "projetos de urbanização guetizados". "Quando saímos do sítio onde querem que a gente esteja, há preocupação e medo. Isso viu-se na Avenida da Liberdade. Um grupo de jovens a exercer a cidadania levanta assim tanto medo?". Antes, as intervenções já tinham aflorado a "criminalização da juventude negra", quando um dos intervenientes a acentuar que "quando os jovens negros vêm para o centro de Lisboa são vistos como criminosos".

Quotas: sim ou não?

Filipe Nascimento, representante da comunidade cabo-verdiana, falou da discriminação no trabalho para traçar um quadro de trabalhadores precários, em profissões pouco qualificadas e com baixas remunerações. "Será que é falta de qualificação, falta de potencial?", perguntou. E respondeu: "Não, temos que assumir que não". Foi o pretexto para lançar a questão da criação de quotas étnico-raciais. E se a resposta do próprio foi negativa, o burburinho na sala mostrou que a posição estava longe de ser consensual. A defesa desta medida acabaria por ouvir-se no período de intervenções na plateia, mas também nas intervenções finais dos representantes dos partidos, com a deputada socialista Isabel Moreira a defender que este deve ser o caminho: "Precisamos de quotas, sim".

Sobre este tema também José Manuel Pureza, do BE, defendeu que as quotas são "um sistema a considerar".

Nas intervenções dos partidos, Isabel Moreira criticou a forma "lamentável" como os partidos reagiram na recente polémica em torno da bairro da Jamaica, considerando que tiveram "medo de discutir o assunto" por causa dos efeitos no eleitorado. A deputada criticou, aliás, o que disse ser a falta de um discurso político consistente sobre o problema do racismo, abarcando na crítica todos os partidos. "Não acho que algum tenha efetivamente inscrito no seu programa, de forma visível" esta questão, disse a parlamentar socialista, defendendo que não há dúvidas que Portugal "é um país racista" - só que não o admite. " Ninguém tem dificuldade em dizer que somos um país machista, mas dizemos que é um país racista e aí, pára tudo",

O abraço a Mamadou Ba

Se Elza Pais, presidente da subcomissão da Igualdade, tinha iniciado a audição a defender que Portugal "tem das leis mais inovadoras do mundo" em matéria de integração e não discriminação - ainda que das leis à realidade vá uma "distância enorme" -, as intervenções dos representantes das duas comunidades desenharam um quadro menos auspicioso em matéria de racismo. José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda, completou o quadro, ao tomar a palavra para ler uma mensagem enviada a Mamadou Ba - o assessor do BE que ficou no centro da polémica sobre a atuação da polícia no bairro da Jamaica, por ter escrito "bosta da bófia" e que tem recebido ameaças desde então - precisamente enquanto decorria a conferência, ao qual o próprio assistia. Uma mensagem insultuosa, com frases como "andas a comer à custa dos portugueses", que Pureza citou para defender que é "risível colocar a questão de saber se há racismo em Portugal".

Quem também fez questão de dar um abraço de solidariedade ao assessor do BE foi a deputada comunista Rita Rato, que defendeu que Portugal é um "país onde persistem traços de racismo institucional e não institucional que são agravados pela desigualdade" que atravessa a sociedade portuguesa.

A audição que decorreu esta sexta-feira na Assembleia da República insere-se no âmbito da preparação de um relatório sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, que será apresentado até ao final da presente legislatura. Uma iniciativa da subcomissão para a igualdade e não discriminação, (que funciona na esfera da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais), que foi decidida após a agressão Nicol Quinayas, a jovem colombiana que foi agredida por um segurança dos transportes do Porto em junho do ano passado.