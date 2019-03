Montepio. Governo aperta o cerco a Tomás Correia

Parlamento associa-se ao dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica com um voto de pesar apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. "Temos, obrigatoriamente e urgentemente, de fazer mais e melhor", defende o texto, lembrando que nos últimos 15 anos morreram em média 35 mulheres por ano vítimas de violência doméstica

Quanto ao debate quinzenal com o primeiro-ministro, a abertura da sessão cabe esta tarde à deputada do PEV Heloísa Apolónia. A parlamentar já avisou que interrogará o primeiro-ministro sobre a controvérsia em torno do Novo Banco, que tem pedido sucessivos reforços de capital, o último dos quais anunciados no passado dia 1, no valor de 1149 milhões de euros.

António Costa deverá responsabilizar por isto o processo de resolução do BES desencadeado em agosto de 2014 pelo governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho. À esquerda, BE, PCP e PEV deverão reiterar exigências de nacionalização do NB. Depois do debate, o ministro Mário Centeno vai dar esclarecimentos na comissão parlamentar de Finanças.

Acompanhe aqui em direto: