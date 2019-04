Debate quinzenal. Costa leva à AR cabeça de secretário de Estado numa bandeja

O tema das nomeações governamentais marcadas por critérios de família marca hoje o centro da agenda política, em mais um debate parlamentar quinzenal do primeiro-ministro com os deputados. O PSD abre o debate e fez saber que escolheu "questões políticas, económicas e sociais" para abrir a discussão, mas o "familygate" coloca os socialistas à defesa e acabar por lhes atirar para segundo plano a exploração política da descida das tarifas dos passes sociais.

O chefe do Governo, pelo seu lado, leva numa bandeja à oposição a cabeça do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que se demitiu depois de se ter sabido que nomeara um primo para o seu gabinete. O ministro do Ambiente - que ainda ontem tentava segurar Martins - estará presente.

Acompanhe em direto.