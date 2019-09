Rio defende taxa sobre as empresas para financiar a Segurança Social

Está a começar aquele que é o primeiro debate da pré-campanha que junta os líderes dos seis partidos com assento parlamentar.

Por sorteio é André Silva quem começa, em resposta a uma pergunta sobre a polémica proposta do partido de criar um teto para as pensões mais altas, acima dos 5200 euros - "Quem desconta não tem direito a receber em função dos descontos?". André Silva defende que "devemos continuar a defender e reforçar o sistema que temos e que o Estado deve ter um teto máximo de pagamento de pensões. Temos um problema ao nível da sustentabilidade da Segurança Social, esta medida vem reforçar os mecanismos de redistribuição".

Rui Rio é também questionado sobre o mesmo tema e defende a necessidade de uma reforma da Segurança Social "ou os ajustamentos necessários para a competitividade da economia". O líder do PSD defende que o financiamento da Segurança Social "não pode repousar exclusivamente sobre o trabalho" e admite taxar "o valor acrescentado das empresas".

​​​​​​​Há aqui ideias aqui que são perigosas", diz Catarina Martins. "O que é perigoso na ideia do PAN é o plafonamento", aponta a líder do BE, sustentando que esta é uma "velha ideia da direita" que até a direita deixou cair. Catarina Martins tem uma explicação para isso: até a direita pensa que "se houvesse plafonamento a minha pensão tinha ficado no BES".

O debate desta manhã - com moderação dos jornalistas Anselmo Crespo (TSF), Eunice Lourenço (RR) e Natália Carvalho (Antena 1) - será o primeiro depois do frente a frente, na segunda-feira à noite, entre os líderes dos dois principais partidos, Rui Rio (PSD) e António Costa (PS).

A generalidade dos comentadores considerou que Rio venceu esse frente-a-frente, pelo que António Costa poderá mostrar-se agora mais combativo. A dinâmica do confronto poderá revelar geometrias variáveis: ou todos contra um (Costa); ou Esquerda (Costa+Catarina+Jerónimo) versus Direita (Rio+Cristas).

Os debates das legislativas de 6 de outubro terminarão dia 23, com dois confrontos: um segundo frente-a-frente entre Costa e Rio, organizado também por estas rádios; e outro debate a seis, mas agora nas televisões (RTP+SIC+TVI). E depois começará o período oficial de campanha - embora todos os líderes estejam na estrada há muito.

