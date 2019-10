Cristas ataca Ferro: "Não estávamos habituados a um presidente da Assembleia tão parcial"

Tancos: Joana Marques Vidal e ex-chefe da casa militar do PR entre testemunhas do MP

Assunção Cristas acusou esta quarta-feira Ferro Rodrigues de, a propósito do caso de Tancos, "estar mais preocupado em proteger o PS do que o Parlamento".

"Não estávamos habituados a um presidente da Assembleia tão parcial", disse a presidente do CDS, no final de uma visita a uma fábrica de carpintaria industrial, em Vila Nova de Gaia.

Cristas comentava assim o facto de Ferro Rodrigues ter recusado enviar para o Ministério Público declarações feitas na Assembleia da República tanto pelo ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, como pelo primeiro-ministro, António Costa.

Para Assunção Cristas, este caso significa também que os partidos à esquerda do PS "não são oposição, são situação" e "nos momentos-chave apoiam sempre o PS e o Governo",

Por isso, disse, é preciso uma "mudança política que retira a maioria à esquerda" e o voto no CDS é "o voto seguro e direto" que permite isso.

O dia da líder centrista começou com uma visita à feira dos Carvalhos, nos arredores de Gaia, e terminará com uma arruada em Santa Catarina, no centro do Porto.

